Während die meisten Werte an der Techbörse Nasdaq am Dienstag eher uneinheitliche Vorzeichen aufweisen, steigt die AKTIONÄR-Empfehlung The Trade Desk auf ein Allzeithoch.Das Papier von The Trade Desk verteuert sich im aktuellen Handel um zwei weitere Prozent auf 588,50 Dollar; zwischendurch handelt die Aktie im Sitzungsverlauf sogar bei 597,50 Dollar, was einem neuen Rekordhoch gleichkommt.Trade Desk ist mittlerweile zum wichtigen Player im Programmatic Advertising aufgestiegen, es ist einer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...