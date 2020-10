Führend auf dem OCT-Markt mit innovativer multimodaler Technologie

Topcon Healthcare, ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Softwarelösungen für die globale Augenheilkunde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Nummer 1 auf dem globalen OCT-Markt erreicht hat, wie von Market Scope 2020 Ophthalmic Diagnostic Equipment Market berichtet wird.

Triton SS-OCT allows visualization into the deepest layers of the eye and optimizes efficiency with instant dual capture of widefield OCT and fundus photography. (Photo: Business Wire)