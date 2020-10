Berlin (ots/PRNewswire) - Die Saugroboter von yeedi haben ausreichende Saugleistung für Haushalte mit Kindern und Haustieren, können aber in den Leisebetrieb geschaltet werden, wenn Sie gerade bei einer Zoom-Konferenz sitzen.- Yeedi (www.yeedi.com (http://www.yeedi.com/)), eine neue Saugrobotermarke für intelligente Bodenreinigungstechnologie für produktive Menschen, gab heute die Einführung ihrer neuesten Saub- und Wischroboter yeedi K650 und yeedi K700 auf dem europäischen Markt bekannt. Sie wurden insbesondere für junge Familien, Millenials und Erstkäufer konzipiert - Haushalte, in denen oft Kinder und Haustiere leben und reinigungstechnisch anspruchsvolle Lösungen notwendig sind.yeedi K650 2-in-1 - Saugroboter mit optimalem Preis-Leistungs-VerhältnisDer bereits ab 249 Euro verfügbare yeedi K650 bietet einen multifunktionalen Betrieb zu einem erschwinglichen Preis. Im Vergleich zu anderen Produkten seiner Klasse zeichnet sich der yeedi K650 durch ein höheres Fassungsvermögen, ein störungsfreies Design für Tierhaare und Fellknäule, eine App-Steuerung mit Smart-Home-Integration und Magnetstreifen* für die Reinigung ausgewählter Bereiche aus.yeedi K700 Smart Vacuum Robot für die TiefenreinigungDarüber hinaus verfügt die yeedi K700, die bereits auf Amazon US eingeführt wurde, über eine Reihe weiterer attraktiver Funktionen. Dazu gehört z. B. die Technologie "Advanced Camera Mapping", mit der die Umgebung eines Möbelstücks gescannt und dadurch vermieden wird, dass bestimmte Flächen ausgelassen werden. Für alle, die sich eine effiziente Reinigung wünschen, hat dieser Saugroboter einen klaren Vorteil gegenüber praktisch allen anderen.Ausgerüstet mit der neuesten TechnologieDie mit Saug- und Wischfunktionen ausgestatteten Roboter haben eine Laufzeit von 150 Minuten. Die Geräte kehren automatisch zu ihrer Ladestation zurück, wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen ist oder der Akku leer wird. Sie sind außerdem mit Alexa und Google Assistant per Sprachbefehl kompatibel.Mit 3 einstellbaren Saugkonfigurationen bis zu 2000 pa entfernen die Saugroboter von yeedi selbst den hartnäckigsten Schmutz und reduzieren die Menge der Allergene und Tierhaare in erheblichem Maße. Mit dem eingebauten Hocheffizienzfilter werden bis zu 99 % der Bakterien, des Staubs und der Allergene entfernt.Preis und VerfügbarkeitDie Produkte von yeedi haben eine durchschnittliche Bewertung von 4,5-Sternen auf Amazon US. Käufer profitieren von einer einjährigen beschränkten Garantie und einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie auf alle Produkte.Die Saugroboter von yeedi sind auf Amazon DE verfügbar. Um die Einführung in den europäischen Markt zu feiern, bietet yeedi einen Early-Bird-Rabatt bis zum 4. Oktober an.Der yeedi K650 ist für 249 Euro erhältlich und kann ab sofort bei Amazon DE (https://www.amazon.de/dp/B08CGV8CRW) erworben werden. Bis zum 5. Oktober 2020 gilt der reduzierte Einführungspreis von 159 Euro (Code Y2VW8JSV eingeben).Mit demselben Code kann auch der yeedi K700 bei Amazon DE für 209,99 EUR besonders günstig bestellt werden.* Nach Bedarf bestellen.INFORMATIONEN ZU YEEDIYeedi entwickelt intelligente Saugroboter für produktive Menschen. Mit seiner innovativen Produktpalette hilft das Unternehmen seinen Kunden, ein einfacheres, angenehmeres Leben zu führen. Von hocheffizienter Tiefenreinigung bis hin zur einfachen Programmierung - mit den Saugrobotern von yeedi wird Ihr Alltag erheblich erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter www.yeedi.com (http://www.yeedi.com/).Pressekontakt:Candice.zhan@ecovacs.com+86-18813986476Original-Content von: yeedi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148849/4726925