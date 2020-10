DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober

=== 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q, Mannheim *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven September PROGNOSE: k.A. zuvor: 848,314 Mrd CHF 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung; ab 10:30 Kabinettsausschuss für Digitalisierung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 70-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 10-monatigen PELTRO 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:30 DE/Bundestagsabgeordnete von Union, SPD, FDP, Linke und Grüne, OECD-Talk zu "Lobbyregister in Deutschland - wie können wir von internationalen Erfahrungen profitieren?", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Reden von Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Boston-Fed-Präsident Rosengren und Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari bei einem Webinar zum Thema: "Racism and the Economy" *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September 21:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der Hoover Institution 22:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Metals Service Center Institute - DE/Verdi, Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Bremen und Niedersachsen - Börsenfeiertag China ===

