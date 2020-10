DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Adler Modemärkte AG: Mit "New ADLER' zurück auf profitablen Wachstumskurs



07.10.2020 / 07:30

Presseinformation der Adler Modemärkte AG



Ziele für 2023: Umsatz von 560 Mio. € - EBITDA mindestens auf Vorkrisenniveau

Mit "New ADLER" zurück auf profitablen Wachstumskurs

Erweiterung des stationären Geschäfts und massiver Ausbau der Online-Aktivitäten

Haibach bei Aschaffenburg, 7. Oktober 2020: Mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung unter dem Projektnamen "New ADLER" plant die Adler Modemärkte AG bis 2023 wieder auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Grundlage hierfür ist eine konsequente Weiterentwicklung des erfolgreich etablierten stationären Geschäfts in den mehr als 170 Modemärkten und ein massiver Ausbau der Online-Aktivitäten. Hierdurch soll der Konzernumsatz bis 2023 auf 560 Mio. € gesteigert werden, wobei im stationären Geschäft mit rund 500 Mio. € gerechnet wird, während die Onlineumsätze auf mindestens 60 Mio. € ansteigen sollen. Im Vorkrisenjahr 2019 lagen die Vergleichswerte bei rund 485 Mio. € (stationär) und rund 10 Mio. € (online). Dank der bereits fortgeschrittenen Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, der Verschlankung der Strukturen und Prozesse und weiterer Effizienzsteigerungsmaßnahmen soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahr 2023 wieder mindestens auf dem Vorkrisenniveau von 70 Mio. € liegen, obwohl das Online-Geschäft bis dann noch nicht ganz die Gewinnschwelle erreicht haben dürfte. Dank des angestrebten Umsatz- und Ergebniswachstums und substanzieller Potenziale beim Working Capital ist ADLER zuversichtlich in den kommenden Jahren wieder einen nachhaltig positiven Free Cashflow zu erzielen. Hierdurch sowie dank der nach wie vor konservativen Finanzierungspolitik und der im Mai gesicherten Finanzierungszusagen von 69 Mio. € ist das Unternehmen finanziell sehr gut für die anstehenden Investitionen ausgestattet.

"Mit New ADLER starten wir in eine neue Ära. Wir stellen unser Unternehmen neu auf, sowohl stationär mit einem einzigartigen datenbasierten Kundenfokus und neuen Geschäftsideen, als auch online durch ein massives Expansionsprogramm. Damit werden wir, wie avisiert, gestärkt aus der Krise herauskommen, unseren Umsatz auf 560 Mio. steigern und die Profitabilität sowie den Free Cashflow wieder deutlich hochfahren", kommentiert der Vorstandsvorsitzende der Adler Modemärkte AG Thomas Freude.

Online-Umsätze sollen auf 60 Mio. € vervielfacht werden

Die Ausweitung des E-Commerce-Geschäfts ist ein zentrales Element der Wachstumsstrategie der Adler Modemärkte AG. Das dynamische Wachstum von rund 10 Mio. € in 2019 auf die mindestens angestrebten 60 Mio. € baut auf insgesamt fünf strategischen Säulen auf. Einerseits auf dem Ausbau des am 6. Oktober neu gestarteten Onlineshops www.adlermode.com auf Basis einer neuen Infrastruktur und mit einer Vielzahl auf online zugeschnittenen Angeboten und Services. Zum zweiten auf neuen Vertriebsmodellen, wie z. B. "Curated Shopping" oder die ADLER Fashion Box, die neue Kundengruppen erschließen und die Erweiterung der Warenkörbe beinhalten. Bereits Mitte 2021 soll - drittens - die Internationalisierung durch einen EU-weiten Online-Auftritt von ADLER Zusatzumsätze ermöglichen. Viertens strebt ADLER über die Präsenz auf zusätzlichen Online-Marktplätzen und den Performance-Ausbau eine deutlich größere Reichweite an. Abgerundet wird das Expansionsprogramm durch zusätzliche Onlineshop-Angebote z. B. für ausgewählte Eigenmarken und Kooperationen mit Partnern mit verwandten Geschäftsmodellen. In 2020 ist es ADLER bereits ohne diese Maßnahmenpakete gelungen, den Onlineumsatz um deutlich mehr als 20 % zu steigern.



Stationäres Wachstum durch Nutzung von Big Data und KI, die neue ADLER Community und neue Filialen an lukrativen Standorten

ADLER wird seine Position als Vorreiter bei der Nutzung von Big Data und Künstlicher Intelligenz (KI) in Zukunft deutlich ausbauen. Hierfür werden die verfügbaren CRM-Daten der rund 9 Mio. ADLER-Kundenkartenbesitzer konsequent für neue individualisierte, zielgenaue Marketingkonzepte genutzt. Dies umfasst personenspezifische Produktempfehlungen und intelligente Omni-Channel-Kampagnen und führt zu deutlichen Effizienzgewinnen. In diesem Zusammenhang etabliert ADLER auch die neue ADLER Community, eine Customer Experience-Plattform über alle Kontaktpunkte der sogenannten Customer Journey, online und offline. Damit kann ADLER die Angebotspalette und Themen auf jeden Kunden zuschneiden, die Kommunikation effizienter gestalten, hierdurch die Kundenbindung erhöhen, ein permanentes Kunden-Feedback ermöglichen und Mehrwerte etwa über Events generieren. Der Erfolg der Community basiert auf einer optimierten Omni-Channel-Erreichbarkeit und höheren Effizienz, die zu substanziellen Umsatzzuwächsen von mehr als 20 Mio. € bis 2023 führen soll.

ADLER wird sein Standortoptimierungsprogramm konsequent fortsetzen und dabei zunehmend wieder auf Expansionskurs gehen. Während der Fokus in den letzten zwei Jahren vor allem auf der Schließung und Optimierung von bislang 19 unprofitablen Standorten lag, sollen bis zum Jahr 2023 bis zu 15 neue Standorte eröffnet werden. Dennoch kann es auch in diesem Zeitraum weitere Schließungen von unrentablen Standorten geben. ADLER kommt bei den Neueröffnungen der Rückzug einiger namhafter Einzelhandelskonkurrenten zu Gute, aber auch die nunmehr strategisch etablierte höhere Flexibilität hinsichtlich der Eröffnung auch kleinerer Standorte, wie etwa beim jüngst eröffneten neuen Shop im Hessen-Center in Frankfurt / Main. Neben Opportunitäten an sogenannten "White Spots" in Deutschland sieht ADLER auch lukrative Chancen in den bereits etablierten Nachbarländern, vor allem in der Schweiz. Insgesamt soll durch die Standortexpansion bis 2023 ein profitabler Zusatzumsatz von mehr als 10 Mio. € generiert werden.

Mehr Profitabilität durch Digitalisierung und Verschlankung der Prozesse

Das Konzernergebnis will ADLER nicht nur durch das angestrebte Umsatzwachstum, sondern auch durch die bereits weit fortgeschrittene Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette verbessern. Schwerpunkt ist dabei der Einkauf, womit die Produkte schneller, zielgenauer und kundengerechter eingesteuert werden können. Der gesamte Produkt-Lebenszyklus wird bei ADLER zukünftig vernetzt -vom Design bis zum Kauf durch den Kunden. Unterstützt wird dies durch eine digitale und automatisierte Verknüpfung der ADLER-Kundendaten und der Kollektionsrahmenplanung. Hierdurch können die Sortimente deutlich effizienter gesteuert und erweitert werden. So plant ADLER neue Fremdmarken nach detaillierter Kundenbefragung in die Kollektionen aufzunehmen, aber auch neue Eigenmarken zu etablieren. Insgesamt werden so substanzielle Kosteneinsparungen, aber auch eine deutliche Risikoreduzierung bei der Sortimentsbestellung erreicht.

Die Coronakrise hat die Notwendigkeiten für Veränderungen hin zu hocheffizienten Strukturen noch offensichtlicher gemacht. ADLER reagiert hierauf mit dem Aufbau einer schlankeren, produktiveren und moderneren Zentral-Organisation, bei der Schnittstellen reduziert und mobiles Arbeiten ermöglicht wird. Dies beinhaltet auch eine Anpassung der Personalkosten in der Zentrale um rund 3 Mio. €, was gemeinsam mit weiteren Maßnahmen zu einer Senkung der Personalkostenquote um 200 Basispunkte bis Ende 2023 führen soll.

Finanzielle Stabilität und Fokussierung auf Cashflow-Management genießen oberste Priorität

Traditionell zeichnet sich ADLER durch eine konservative Bilanzierungs- und Finanzierungspolitik und die Fähigkeit aus, auch in schwierigen Zeiten einen nennenswerten Free Cashflow und eine hohe Liquidität zu erzielen. So wies ADLER im branchenweit bereits anspruchsvollen Jahr 2019 einen Fee Cashflow von 57,4 Mio. € und eine Rekord-Liquidität von mehr als 70 Mio. € aus. Dies ermöglichte es dem Unternehmen auch in der massivsten Krisenzeit seit der Unternehmensgründung, als sämtliche mehr als 170 Standorte über mehrere Wochen Corona-bedingt geschlossen waren, einen erfolgreichen Zugang zu finanziellen Mittelzuflüssen. So konnte sich ADLER im Mai 2020 eine Finanzierungszusage über 69 Mio. € sichern, die dazu beiträgt, die finanzielle Stabilität über das Jahr hinaus abzusichern. ADLER wird auch weiter an seiner erfolgreichen soliden Bilanzpolitik festhalten.

Damit ADLER auch in Zukunft nachhaltige Free Cashflows zur Finanzierung des geplanten Wachstums generiert, wurde im Zuge von "New ADLER" auch ein umfassendes Programm zur Verbesserung des Working Capital, also der Kapitalbindung definiert. Dies umfasst Effizienzgewinne in sämtlichen operativen Bereichen des Unternehmens, vom Merchandising, bei der Preisgestaltung und der punktgenauen Abbildung der Kundenbedürfnisse. Auch hierbei nutzt ADLER sein einzigartiges Know-how beim Thema KI und CRM-Datennutzung, etwa für die effiziente Steuerung der Warenströme. Durch die deutliche Straffung der Lieferantenzahl und eine engere Vernetzung mit den Partnern in der Wertschöpfungskette wird zudem eine für ADLER deutlich bessere Risikoaufteilung erzielt. Zielvorgabe dieses Programms ist - neben dem Free Cashflow-Wachstum - die Erhöhung der Umsatz-/Bestandsquote um rund 20 %-Punkte. Darüber hinaus tragen die Maßnahmen auch zu einer Steigerung der Umsatzleistung, der Prozessqualität und der Produktivität bei.



Weitere Informationen zum Unternehmen stehen auf den Internetseiten von ADLER unter www.adlermode-unternehmen.com zur Verfügung.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG:

Peter Dietz

Media und Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 € 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von € 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt derzeit 172 Modemärkte, davon 143 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com