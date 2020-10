Die Pipelines nach China (Power of Siberia) und die Türkei (TurkStream) sind erst seit einigen Monaten in Betrieb, die Fertigstellung von Nord Stream 2 muss hingegen immer wieder aufgeschoben werden. Doch der Vorstand des weltgrößten Erdgasproduzenten plant bereits neue riesige Pipeline-Projekte. Demnach würde Gazprom gerne die Liefermenge nach China noch weiter erhöhen. So berät das Gazprom-Management nun darüber, eine Pipeline mit einer Jahreskapazität von 30 Milliarden Kubikmeter zu errichten, ...

