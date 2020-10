Die Futures versuchen, die Verluste vom Dienstag wettzumachen. Alle US-Futures notieren heute früh vor Eröffnung der Vorbörse in Europa leicht höher. Der S&P 500 Future liegt mehr als 0,1 % höher bei 3.358 Punkten und der Nasdaq-Future wird 0,15 % höher bei 11.290 Punkten gesehen. Der DAX zeigte bereits gestern innere Stärke und schloss 0,61 % höher bei 12.906,02 Punkten. Der DAX-Future sackte dann nach Börsenschluss in Europa im Einklang mit den US-Indizes ab, steigt aber heute früh um 0,7 % auf 12.845 Punkte. Der DAX wird damit zur Eröffnung um 09:00 Uhr immer noch im Minus gesehen. Wie kam es zu dem Rücksetzer?Präsident Trump fordert ein Ende der Verhandlung über ein weiteres Konjunkturprogramm. In einem überraschenden Schritt änderte der amerikanische Präsident am Dienstagabend seine Ansichten und wies seine Partei an, keine weiteren Verhandlungen mit den Demokraten über ein neues Gesetz zu führen. Ein solches Gesetz ist nötig, um größere Härten von der amerikanischen Bevölkerung zu nehmen. Dazu gehört eine Fortsetzung der Zusatzhilfen für Arbeitslose, finanzielle Unterstützungen für die angeschlagenen Fluggesellschaften, um umfangreiche Entlassungen zu verhindern und weitere wichtige Maßnahmen wie der temporäre Schutz von Privatpersonen vor Zwangsräumungen. Trump avisierte vage, dass das Konjunkturprogramm nach seiner Wiederwahl aufgelegt werden würde und implizierte damit, dass weitere Konjunkturhilfen nur kommen, wenn die Wähler sich für ihn entscheiden.

Den vollständigen Artikel lesen ...