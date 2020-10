Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern an die starke Performance vom Montag angeknüpft. Am Vormittag hielt sich der DAX noch zurück, am frühen Nachmittag zog er dann schließlich kräftig an. Am Ende schloss der Leitindex bei 12.906 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent bzw. 78 Punkten. Die Marktidee ist diesmal die Deutsche Bank.