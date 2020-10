Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lage an den Märkten bleibt nicht einfach. Der DAX hatte bisher zwar zwei starke Handelstage in dieser Woche erlebt, inklusive Sprung über die Marke von 12.900 Punkten. Aus den USA muss der Leitindex heute allerdings schwache Vorgaben verkraften. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Nikola, Symrise und Zalando. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.