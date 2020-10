Die Aktie von Amazon hatte die 50-Tage-Linie bereits zurückerobert. Doch nun hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Schuld daran hat die Politik. US-Präsident Donald Trump will das nächste Corona-Konjunkturpaket bis nach der Wahl blockieren. Zudem sind dem US-Kongress die großen Tech-Konzerne zu mächtig.Trump kündigte auf Twitter an, dass es "sofort" nach seinem Wahlsieg ein großes Konjunkturpaket geben werde. Seine Seite habe ein Paket in Höhe von 1,6 Billionen Dollar vorgeschlagen. Das hätten ...

