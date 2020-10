LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke von 170 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das von Gesundheitsminister Jens Spahn geplante Apotheken-Gesetz, das ein Rabattverbot für Online-Apotheken vorsehe, ändere nichts an seiner positiven Einschätzung der Shop Apotheke und an deren langfristig guten Wachstumschancen, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatzprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 20:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 04:00 / GMT



ISIN: NL0012044747

