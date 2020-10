Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gut behauptet gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1752 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1736 Dollar notiert hatte. An den Finanz- und Devisenmärkten dürfte die überraschende Unterbrechung der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturhilfsprogramm seitens der Regierung in Washington im Rampenlicht ...

