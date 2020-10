DJ Tee genießen auf der ganzen Welt: Hanauer Tee-Onlineshop führt internationalen Versand ein

Hanau (pts008/07.10.2020/08:50) - Tee gehört zu den beliebtesten Getränken weltweit. Alleine in Deutschland lag der Pro-Kopf-Konsum im letzten Jahr bei 68 Litern. Das entspricht etwa 129 Millionen Tassen Tee. In anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, bei dem viele sofort an die berühmte Tea Time denken oder auch bei den Russen, wird besonders viel und gerne Tee getrunken. Weltweit betrachtet frönt man dem Teegenuss natürlich auch in China, dem Ursprungsland der Teekultivierung. Deutlich mehr Tee wird allerdings in Argentinien, Kuwait, Paraguay und Uruguay sowie in arabischen Staaten wie Afghanistan oder Syrien und auch in der Türkei getrunken. Und um Teeliebhaber auf der ganzen Welt mit hochwertigem Tee zu versorgen, führt der in Hanau ansässige Tee-Online-Shop AURESA für alle unter https:// www.auresa.de/tee/ erhältlichen Tees nun den internationalen Versand ein.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Der Schutz der Umwelt und ein nachhaltiger Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen spielen bei AURESA https://www.auresa.de/nachhaltigkeit eine große Rolle. Dazu gehört, dass auch bei der Einführung eines weltweiten Versandes versucht wird, die Belastungen für die Umwelt - so gut es geht - zu minimieren. Aus diesem Grund setzt der Tee-Shop, wie bereits beim Versand innerhalb Deutschlands, ebenfalls auf die klimaneutrale Auslieferung der Pakete mit DHL GoGreen. Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit Eden Reforestation Projects für jeden im Onlineshop des Hanauer Teehändlers verkauften Tee ein Baum gepflanzt, um die CO2-Emissionen zu senken.

"Wir haben in unserem Onlineshop bereits viele Anfragen aus unseren Nachbarländern erhalten, in welchen sich Kunden erkundigt haben, ob sie unseren Tee auch außerhalb von Deutschland kaufen können. Als dann noch Nachfragen aus weiter entfernten Teilen der Welt kamen, war die Einführung des weltweiten Versandes beschlossene Sache. Dass wir unsere Bemühungen zum Umweltschutz ausweiten müssen, war für uns von vornherein selbstverständlich - schließlich soll unser Tee auch im Ausland mit bestem Gewissen getrunken werden können", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA. https://www.auresa.de/

Alles, was das Teeherz begehrt

Nicht nur beim Versand setzt AURESA auf Internationalität, sondern auch bei der Teeauswahl. Neben Schwarztee aus Kenia umfasst das Sortiment beispielsweise Grünen Tee aus Japan oder auch Oolong-Tee aus Taiwan. Teesorten aus kontrolliert biologischem Anbau https://www.auresa.de/bio-tee/ werden beim Tee-Onlineshop bevorzugt und es wird sehr großer Wert auf eine faire Behandlung und Bezahlung aller an der Herstellung beteiligten Menschen gelegt.

