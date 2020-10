...Problem wie THYSSENKRUPP. Die Altlasten fressen die laufenden Sanierungen auf. Dann hilft nur noch Chapter 11, also eine Art Vergleich nach amerikanischem Recht. Was tun? Das wird sich erst in der kommenden Woche mit Vorlage der Zahlen erkennen lassen.



