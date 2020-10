Der deutsche Leitindex Dax hat am zweiten Handelstag der Woche einen neuen Aufwärtstrend erschaffen. Hier ist nun ein Umfeld geschaffen, dass einerseits mittelfristig weitere Trader in den Markt ziehen könnte, kurzfristig jedoch auch zu Gewinnmitnahmen einlädt. Was die Charttechnik dazu sagt, lesen Sie in den folgenden Zeilen. In der LIVE-Besprechung geht mit Seidl wie immer ins Detail. DAX - The trend is your friend! Tickmill-Analyse: DAX mit neuem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...