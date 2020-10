Gestern Abend um 20:40 Uhr MEZ ließ US-Präsident via Twitter die Verhandlungen mit den Demokraten über das billionenschwere Konjunkturpaket und damit eigentlich eine Bombe platzen. Aber bis auf ein ein, zwei Prozent Minus in den Aktienkursen blieb die ganz große Enttäuschung aus. Schnäppchenjäger greifen nach den kleinen Verlusten schon wieder zu und ermöglichen nun auch dem Deutschen Aktienindex den Ausbruch aus seinem Seitwärtstrend mit der Chance auf Kurse jenseits der 13.000er Marke in den kommenden ...

