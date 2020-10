DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "8,00%-Agri Resources-Anleihe" (Update) - "8,00%-Agri Resources-Anleihe" weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt

Düsseldorf (pta010/07.10.2020/10:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 8,00%-Anleihe der Agri Resources Group S.A. (WKN A183JV) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die Agri Resources Group S.A. wurde 2015 mit Sitz in Luxemburg gegründet1. Sie ist ein Teil von Agricorp, dem Agrargeschäft der Monaco Resources Group1 und somit ein Schwesterunternehmen der R-LOGITECH S.A.M. und der Metalcorp Group S.A.2. Die Geschäftstätigkeit der Agri Resources Group umfasst den Anbau und die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Maniok, Sojabohnen, Mais, Reis, Kartoffeln (Segment "Agriculture/ Crops") sowie Vanille und Gewürzen (Segment "Vanilla & Spices") und anderen, teilweise lokalen Feldfrüchten1. Dabei bewirtschaftet das Unternehmen mehr als 90.000 Hektar Anbauflächen für das Segment "Agriculture/Crops" überwiegend im nördlichen Afrika sowie mehr als 150 Hektar für das Segment "Vanilla & Spices" in Madagascar, Indonesien und Mauritius1. Die Gesellschaft verfügt in den jeweiligen Produktionsländern über eigene Verarbeitungs- und Lagerkapazitäten1. Die Gruppe ist mit mehr als 350 Mitarbeitern insgesamt in neun Ländern aktiv1.

Die Agri Resources Group verpflichtet sich den Zielen der Vereinten Nationen (UN) für 2015-2030 für nachhaltige Entwicklung (SDGs) mit dem Ziel, eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle zu erreichen, da die Erhaltung der Umwelt für das langfristige Wohlergehen ihrer Industrie und die Qualität der Produkte von wesentlicher Bedeutung sind3. Hierbei arbeitet Agri Resources mit wichtigen internationalen Geschäfts- und institutionellen Partnern wie der Weltbank und der IFC, einer internationalen Entwicklungsbank, die sich als Teil der Weltbankgruppe auf die Förderung privater Unternehmen spezialisiert hat, zusammen1.

Wachstum durch Investitionen Nachdem die Handelsaktivitäten Anfang 2018 an die Muttergesellschaft Agricorp Invest S.A. übertragen wurden, konzentriert sich das Unternehmen auf den Anbau und die Verarbeitung von landwirtschaftliches Erzeugnissen1. In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen Mittel investiert und eine Mitarbeiterstruktur geschaffen, um die langfristige Entwicklung seiner Geschäftstätigkeit zu gewährleisten1. Künftig ist die Gesellschaft in der Lage, sich auf Wachstum und Konsolidierung zu konzentrieren1. Die Erhöhung des bestehenden Handelsvolumens wird in erster Linie durch höhere Umsätze aus dem Handelsbereich der Agricorp Gruppe vorangetrieben1. Eine Verbesserung der Margen wird durch Synergieeffekte aus höheren Verkäufen an Endverbraucher erwartet1.

Erste Erfolge sind hier bereits 2019 zu sehen, so konnte der Umsatz um 66% auf 9,8 Mio. Euro von 5,9 Mio. Euro im Jahr 2018 gesteigert werden1. Abzüglich der sogenannten "cost of goods sold (COGS)" in Höhe von 58% des Umsatzes wurde für das Jahr 2019 ein Rohgewinn in Höhe von 4,1 Mio. Euro erzielt1. Nach Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2,0 Mio. Euro (2018: 1,3 Mio. Euro)1, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,3 Mio. Euro) von 55% entspricht. Abzüglich Abschreibungen (1,2 Mio. Euro) und Zinsaufwendungen (netto) in Höhe von 0,7 Mio. Euro verblieb ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 0,1 Mio. Euro1.

Hohes Eigenkapital und Synergieeffekte fördern weitere Wachstumschancen Durch Neubewertung des landwirtschaftlichen Eigentums in Höhe von 23,1 Mio. Euro steigerte sich das Eigenkapital auf 152,1 Mio. Euro nach 123,5 Mio. Euro im Vorjahr1. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 85,3% (Vj: 84,1%). Neubewertungen werden nach IFRS regelmäßig vorgenommen, im sonstigen Gesamtergebnis verbucht und im Eigenkapital kumuliert4. Der operative Cash Flow war mit -1,8 Mio. Euro leicht negativ (Vj: +0,4 Mio. Euro)1. Das langfristige Sachanlagevermögen (94,1% der Bilanzsumme (Vj: 91,8%)) ist unverändert vollständig durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad >1)1.

Trotz des unsicheren globalen Umfelds geht das Unternehmen davon aus, im Jahr 2020 weiteres Wachstum zu realisieren1, vor allem durch weitere Integration der Anbau-, Verarbeitungs- und Exportaktivitäten und Nutzung von Vorteilen aus Synergien innerhalb des Mutterkonzerns. Durch die starke Eigenkapitalposition sehen wir Agri Resources für diese Entwicklung sehr gut aufgestellt und erwarten auch in Zukunft weiteres organisches sowie anorganisches Wachstum.

8,00%-Agri Resources-Anleihe mit Laufzeit bis 2021 Die im Juli 2016 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe der Agri Resources Group S.A. mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 17.06.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 17.06.20215. Die Anleihe wird an den Börsen Frankfurt, Berlin und München in Stückelungen ab 1.000 Euro gehandelt6. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe durch die Emittentin ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen5.

Fazit: Weiterhin durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Aufgrund des vorteilhaften Umfeldes mit einer zu erwartenden weiter ansteigenden Nachfrage nach nachhaltig produzierten Agrarrohstoffen in den nächsten Jahren ist von einer anhaltend guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung auszugehen. Durch die hohe Eigenkapitalposition und die Synergiemöglichkeiten der Muttergesellschaft Monaco Resources sehen wir Agri Resources für die Zukunft sehr gut aufgestellt. In Verbindung mit der Rendite von 9,46% p.a. (auf Basis des Schlusskurses von 99,00% am 06.10.2020 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zum Ende der Laufzeit am 17.06.2021) bewerten wir die 8,00%-Agri Resources-Anleihe (WKN A183JV) als weiterhin "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen).

Über dieses KFM-Barometer Analysten: Alexander Rütz, Unternehmensanalyst und Sabine Knee, Wertpapieranalystin im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 07.10.2020, 08.00 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019 und des Wertpapierverkaufsprospektes vom 10.06.2016 der Agri Resources Group S.A.. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Dieses KFM-Barometer ist eine Aktualisierung des KFM-Barometers vom 14.05.2019, in dem die Anleihe ebenfalls mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingeschätzt wurde. Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Quellenangaben: 1Geschäftsbericht 2019, 2www.monacoresources.com, 3www.agri-resources.com, 4www.ifrs.org/ issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment/ 5Wertpapierverkaufsprospekt vom 10.06.2016, 6www.comdirect.de

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen.

