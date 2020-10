London (www.fondscheck.de) - Der Fixed-Income-Spezialist BlueBay Asset Management (BlueBay) hat Adam Phillips zum Head of Developed Markets Special Situations berufen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Durch die neu geschaffene Position sollen die globalen Leveraged-Finance-Strategien des Unternehmens weiter verbessert werden. ...

