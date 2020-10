Der holländische Zahlungsdienstleister Adyen kann einen weiteren bekannten Namen in die Liste seiner Großkunden aufnehmen. Denn die amerikanische Sportartikel-Kette Foot Locker wird zukünftig die Dienste und Technologien von Adyen in verschiedenen Märkten und verschiedenen Verkaufskanälen nutzen.Ganz neu ist Foot Locker im Adyen -Universum allerdings nicht. Beide Firmen arbeiten bereits seit 2018 zusammen, hatten also genügend Gelegenheit, sich kennen zu lernen. Wie aus den Reihen von Foot Locker mitgeteilt wurde, habe man den Zahlungsdienstleister deshalb ausgewählt, weil dessen Technologie bzw. die dann wichtigen Zahlungsprozesse relativ zügig implementiert werden könnten. Zur Einordnung:Foot Locker ist vor allen Dingen im Bereich Sportschuhe und Sneaker aktiv. Das Unternehmen betreibt rund 3.100 Filialen in 27 Ländern. In Deutschland ist das Unternehmen unter anderem durch die Marke Runners Point bekannt.

