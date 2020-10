(shareribs.com) London 07.10.2020 - Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am Mittwoch nach unten. Die Rohölbestände in den USA sind zuletzt leicht gestiegen. Derweil sorgen die Aussagen von US-Präsident Trump hinsichtlich des nächsten Stimuluspakets für Verunsicherung. Das private American Petroleum Institute teilte gestern Abend mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 951.000 ...

