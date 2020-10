FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Software AG vor Zahlen von 31 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal könnte als Lackmustest für die Robustheit des Geschäftsmodells der Darmstädter fungieren, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gegensatz zu vielen anderen branchennahen und -fremden Unternehmen, deren coronabedingter geschäftlicher Tiefpunkt bereits im zweiten Quartal gewesen sei, dürfte die Software AG die Talsohle erst im dritten Jahresviertel erreicht haben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 18:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

SOFTWARE AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de