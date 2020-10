Dialog Semiconductor überrascht wieder einmal positiv

Der Halbleiterspezialist Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) hat offenbar im dritten Quartal die eigenen Erwartungen zur Umsatzentwicklung übertroffen. Wie der in Großbritannien ansässige Konzern am Dienstagabend in London mitteilte, dürften die Umsatzerlöse im dritten Quartal (per 25.9.) bei etwa 386 Mio. US-Dollar liegen.

Anfang August hatte Dialog Semiconductor noch Erlöse von 340 bis 380 Mio. US-Dollar prognostiziert. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal sollen am 5. November veröffentlicht werden.

Verbesserter Trend in allen Bereichen

Laut der entsprechenden Firmenmitteilung ist der Umsatzanstieg einem verbesserten Trend in allen Bereichen zu verdanken. Dabei wurde die anhaltende Konsumnachfrage unter anderem nach Kopfhörern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets besonders hervorgehoben. Nach Einschätzung von Dialog wird sich dieser Trend im vierten Quartal fortsetzen.

