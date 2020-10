DJ Europaparlament für 60-Prozent-Klimaziel bis 2030

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Das Plenum des Europaparlament unterstützt eine Minderung der Treibhausgase bis 2030 um 60 Prozent gegenüber 1990. Für entsprechende Zusätze des Europäischen Klimagesetzes stimmte das Parlament am Dienstagabend und folgte damit einer Forderung des Umweltausschusses, wie das Parlament am Mittwoch bekanntgab. Das Votum ist aber noch nicht die finale Abstimmung über die Positionierung zum Klimagesetz, die erst am heutigen Abend folgen soll.

Mit der 60-Prozent-Forderung geht das Europaparlament weiter als die EU-Kommission, die eine CO2-Minderung um 55 Prozent bis 2030 fordert. Bislang gilt das Klimaziel von 40 Prozent. Die Parlamentsbeauftragte für das Klimagesetz, die schwedische Sozialdemokratin Jytte Guteland, sprach von einem "100-prozentigen Sieg für den Entwurf". Eine Positionierung im Rat der EU-Umweltminister wird für diesen Herbst erwartet. Danach wird das EU-Klimagesetz in sogenannten Trilogverhandlungen zwischen EU-Kommission, Umweltrat und Europäischem Parlament verabschiedet, wobei letzteres erstmals gleichberechtigt an der Entscheidung beteiligt ist.

Deutsche Umweltverbände begrüßten die Positionierung des Europaparlaments. "Mit dieser wichtigen Entscheidung zeigt sich das Europäische Parlament als Hoffnungsträger, nicht nur für die junge Generation", erklärte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert. "Nun sind die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Zug, sich beim Europäischen Rat nächste Woche ebenfalls für ein Klimaziel auszusprechen, dass der Dringlichkeit der Klimakrise und dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach deutlich mehr Klimaschutz gerecht wird."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.