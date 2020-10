Morpheus Data, das Unternehmen für hybride Cloud-Anwendungsorchestrierung, hat die nächste Hauptversion seiner hybriden Cloud-Management-Plattform veröffentlicht, die den Zugang zur Self-Service-IT erweitert, das Cloud-übergreifende Kostenmanagement vereinfacht und die Integration in Unternehmensumgebungen beschleunigt.

Morpheus wird im Magic Quadrant für Cloud Management-Plattformen (CMP) von Gartner als führend anerkannt mit den höchsten Bewertungen für kritische Fähigkeiten in drei wichtigen Anwendungsfällen.i Mit der Version 5.0 baut Morpheus diesen Vorsprung weiter aus und schafft eine Grundlage für die Konvergenz von Cloud-Management, Container-Orchestrierung und Infrastruktur-Automatisierung. Zu den Höhepunkten dieser Version gehören:

Personenbasierte "Anything-as-a-Service"-Schnittstelle (XaaS), um nicht-technischen Benutzern eine einfache Self-Service-IT zu bieten und die Möglichkeiten für Morpheus-Partner zu erweitern.

Aktualisierte Kostenanalyse- und Berichterstattungsmaschine einschließlich Rechnungsdaten, Details zu Einsparungen in der Cloud und Planung der Cloud-Migration, um FinOps mehr Transparenz zu geben.

Erweiterte Code-lose Integrationen, einschließlich neuer "Bare-Metal-as-a-Service"-Optionen und Zertifizierung mit der neuesten ServiceNow-Version, um die Time-to-Value zu beschleunigen.

Laut IDC planen 84 der Unternehmen für das Jahr 2020 die Migration oder Repatriierung einiger Arbeitslasten von der Public Cloud in die lokale Private Cloud, gehostete Private Cloud und Nicht-Cloud-Umgebungen. Aus ihrer Untersuchung ging auch hervor, dass 74 der größeren Organisationen sagen, dass gemeinsame, Cloud-übergreifende Kontrollflugzeuge für das Management sehr wichtig sind, um die Skalierung ihrer Operationen zu unterstützen.ii

Diese Datenpunkte sind ein Frühindikator für das Wachstum, das Morpheus Data trotz der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 im Jahr 2020 verzeichnet hat. Morpheus ist im Jahr 2020 im Jahresvergleich um über 70 gewachsen, mit einem Wachstum von über 100 bei neuen Kunden und Partnern. Um noch mehr Unternehmen bei der Vereinfachung des hybriden Cloud-Managements zu unterstützen, kündigt Morpheus ein kostengünstigeres "Essentials"-Paket der Software für mittelständische Unternehmen an.

"Der Markt für hybrides Cloud-Management und Infrastruktur-Automatisierung konvergiert rasch", sagte Brad Parks, Chief Marketing Officer bei Morpheus Data. "Unsere Vision ist es, die Anwendungsorchestrierung mit einer einheitlichen Plattform zu vereinfachen, die Self-Service-IT für alle Arten von Anwendern vom Edge über das Rechenzentrum bis hin zur öffentlichen Cloud ermöglicht."

Aktivieren eines Einkaufswagens mit einem einzigen Klick für "Anything-as-a-Service" (XaaS)

Cloud Computing ist definiert als die Möglichkeit, über ein Self-Service-Portal einen bedarfsgerechten und elastischen Zugang zu Ressourcen zu erhalten. Mit dem massiven Wachstum und der Einführung der hybriden Cloud sind diese Erwartungen an die Self-Service-IT über den Bereich der Entwickler hinausgewachsen. Wissenschaftler, Marketing-Teams und andere Endbenutzergruppen wollen ebenfalls On-Demand-Zugriff auf ihre Anwendungsdienste.

Mit Version 5.0 hat Morpheus seine preisgekrönte Plattform um neue Schnittstellenoptionen erweitert, die darauf abzielen, Self-Service-IT für weniger technische Benutzergruppen bereitzustellen, die bei der Anwendungsbereitstellung einen Warenkorb-Ansatz suchen. Zum ersten Mal kann eine einzige vereinheitlichte Plattform die Anforderungen für Self-Service-IT in Unternehmen über alle Benutzerpersönlichkeiten hinweg erfüllen von einer modernisierten ‚Easy Button' bis hin zu robusten Infrastructure-as-Code-Blueprints und allem dazwischen, um die Anwendungsbereitstellung um das 150-fache oder mehr zu beschleunigen.

Administratoren und IT-Operations-Mitarbeiter können mithilfe einer leistungsstarken, assistentengestützten Benutzeroberfläche schnell Katalogartikel erstellen, einschließlich benutzerdefinierter Optionslisten und Spezifikationen, die die Eingaben von Endbenutzern minimieren oder sogar überflüssig machen. Die neue Persona-basierte Schnittstellenoption fügt sich in die bestehende rollenbasierte Zugriffsmaschine von Morpheus ein, einschließlich der Integration in Identitätsmanagement-Anbieter wie Active Directory, Okta, SAML und andere. Dies bedeutet, dass Kunden den Self Service problemlos auf neue Benutzergemeinschaften ausdehnen können, ohne dass eine kundenspezifische Programmierung erforderlich ist.

Bereitstellung von Transparenz für FinOps, um Cloud-Kosten zu verwalten und die Effizienz zu verbessern

Analytik und Kostenmanagement spielen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach einem hybriden Cloud-Management, und dies hat im Jahr 2020 noch an Bedeutung gewonnen, da die Finanzteams bei jedem IT-Kauf auf Kosteneinsparungen und Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) achten. Diese Teams stehen vor der Herausforderung, sich in mehreren Public-Cloud-Kostenkalkulationstools zurechtzufinden, sowie vor dem Mangel an vergleichbaren Informationen aus firmeninternen privaten Clouds.

In Version 5.0 ist Morpheus einzigartig in der Lage, einen einzigen Integrationspunkt für öffentliche und private Cloud-Nutzungs- und Kostendaten bereitzustellen. Die neue Rechnungsschnittstelle stellt eine Fülle von Daten zur Verfügung, die den Finanzteams bisher nicht zur Verfügung standen. Kunden können hochgranulare Kostendaten von Public-Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure sowie aggregierte Informationen von lokalen Hypervisoren wie VMware und Nutanix anzeigen. In Kombination mit der Morpheus Policy Engine und rollenbasierten Zugriffskontrollen können Kunden Rechnungsansichten zur Verrechnung erstellen und exportieren und benutzerdefinierte Ansichten zur tieferen Analyse in anderen Tools anzeigen oder exportieren.

Die Reporting-Engine von Morpheus wurde ebenfalls überarbeitet und verfügt nun über eine neue Schnittstelle, zusätzliche Berichtstypen und eine flexible Berichtsplanungsfunktion zur Verwaltung zeitpunktbezogener oder wiederkehrender Berichte. Zu den neuen Berichtstypen für die Kostenkalkulation und Nutzung gehören Ansichten in AWS Reservation Coverage and Savings Plans sowie ein Bericht zur Migrationsplanung zum Vergleich des insgesamt besten Einsatzortes. Die richtige Nutzung dieser Berichte kann Unternehmen dabei helfen, Cloud-Kosten um 70 Prozent oder mehr zu reduzieren.iii

Erweiterte Code-lose Integrationen ermöglichen "Bare Metal as-a-Service"

Unternehmen befinden sich ständig auf einem Modernisierungskurs, was bedeutet, dass sie jederzeit Anwendungen besitzen, die auf Bare-Metal-Servern, Virtualisierungstechnologien sowie Container-Plattformen wie Kubernetes laufen und Cloud-nativen PaaS-Diensten zum Durchbruch verhelfen. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht darin, diese heterogenen Plattformen auf konsistente Weise zu überbrücken und eine Herstellerbindung zu vermeiden.

Morpheus ist eine zu 100 agnostische hybride Plattform zur Orchestrierung von Cloud-Anwendungen. Das bedeutet, dass sie Unternehmen einen strategischen Vorteil bei der Verwaltung von Anbieterbeziehungen mit Hardware-OEMs, Hypervisor-Unternehmen und Public-Cloud-Hyperskala-Anbietern bieten kann.

Die Version 5.0 von Morpheus fügt Canonical MaaS als einen unterstützten Cloud-Typ hinzu, der sofort Dutzende von neuen Bare-Metal-Hardware-Anbietern als unterstützte Optionen für Clouds am Rand oder im Unternehmensrechenzentrum hinzufügt. Diese Unterstützung ergänzt das bereits branchenweit größte Angebot an privaten und öffentlichen Clouds, die innerhalb einer einzigen Automatisierungsplattform unterstützt werden.

Zusätzlich zu den Bare-Metal-Cloud-Updates verbessert die Version auch die Funktionalität innerhalb bestehender Integrationen, einschließlich VMware vCloud Director (vCD) und NSX-T, Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), Microsoft Azure und Veeam.

Bevorstehende Events

Morpheus wird am 15. Oktober um 8:30 Uhr pazifische Zeit ein Webinar veranstalten, um die neuen Fähigkeiten von Morpheus v5.0 zu demonstrieren und unsere Vision für die nächste Generation der hybriden Orchestrierung von Cloud-Anwendungen zu besprechen. Bitte registrieren Sie sich hier und nehmen Sie an unserem Webinar teil, um alle Einzelheiten zu erfahren.

Über Morpheus Data, LLC

Morpheus Data ist Marktführer in der hybriden Orchestrierung von Cloud-Anwendungen und bedient weltweit Hunderte von Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und Service Providern.

Die Morpheus-Softwareplattform bietet Kunden einen anpassbaren Katalog für die Bereitstellung von Self-Service-Anwendungen, der Dutzende von lokalen Hypervisoren, privaten und öffentlichen Clouds umfassen kann. Der Persona-basierte Funktionsumfang erfüllt die Anforderungen von CloudOps-, SecOps-, DevOps- und FinOps-Teams, die Anwendungen aus Bare Metal, VMs, Containern und "Public Cloud PaaS"-Diensten modernisieren möchten.

Mit mehr eingebauten Integrationen und nativen Funktionen als jede andere Plattform können Kunden Arbeitsabläufe standardisieren, die Verbreitung von Tools reduzieren und Prozesse über verschiedene Teams und Technologien hinweg vereinheitlichen.

Eine Demoversion kann unter www.morpheusdata.com/demo angefragt werden.

i Quellen: Gartner Magic Quadrant for Cloud Management Platforms, Dennis Smith, Sanjit Ganguli, Padraig Byrne, 13. Februar 2020. Critical Capabilities for Cloud Management Platforms, Dennis Smith, Sanjit Ganguli, Padraig Byrne, Scott Etkin, 13. Februar 2020.

ii Quelle: IDCs Cloud Pulse Q120, March 2020

iii https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007005451/de/

Contacts:

Brad Parks

brad@morpheusdata.com

+1 303.564.0215