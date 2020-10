Wien (www.anleihencheck.de) - In Sachen US-Fiskalpaket prallten gestern Wunsch und Wirklichkeit innerhalb kürzester Zeit aufeinander, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe FED-Präsident Powell am Nachmittag auf die Unvollständigkeit der Erholung und auf die Risiken einer (zu) langsam voranschreitenden Erholung hingewiesen, die "rezessionären Tendenzen" Vorschub leisten könnte. Wie üblich habe Powell daraus die Aufforderung an die Politik abgeleitet, die Hängepartie zu beenden und sich endlich auf ein neues Fiskalpaket zu einigen. Die Äußerung, das von zu umfangreichen Fiskalmaßnahmen ausgehende Risiko sei geringer als jenes, das einem zu geringen fiskalischen Impuls erwüchse, lasse aber doch zunehmende Ungeduld erkennen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...