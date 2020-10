Hannover (www.anleihencheck.de) - Unverändert brummt es am Primärmarkt für öffentliche Emittenten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die Kalenderwoche ab dem 5. Oktober habe als fixes Fenster für EFSF oder ESM angestanden. Die Würfel seien zugunsten von EFSF gefallen, wie ihrem "Request to Banks" zu entnehmen gewesen sei. Am gestrigen Dienstag seien dann in zwei Teilen EUR 4 Mrd. geprintet gewesen. Zum einen habe sich die Kreditfazilität für eine siebenjährige Anleihe (ISIN EU000A1G0EK7/ WKN nicht bekannt) in Höhe von EUR 3 Mrd. (WNG) entschieden. Diese sei zu ms -4 Bp gekommen, während die Guidance noch bei ms -2 Bp gelegen habe. Das Orderbuch habe EUR 17,7 Mrd. betragen. Zum anderen habe die EFSF ihre 2050er Laufzeit um EUR 1 Mrd. zu ms +26 Bp getapt. Auch hier habe das Pricing gegenüber der Guidance um zwei Basispunkte reingezogen. Hier hätten sich Orders in Höhe von EUR 11,1 Mrd. angesammelt. ...

