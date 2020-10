Das auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Unternehmen ElectReon Wireless hat mit dem Straßenbauunternehmen Eurovia eine Vereinbarung zum Bau von drahtlosen elektrischen Straßensystemen in Deutschland, Frankreich und Belgien unterzeichnet. Damit strebt ElectReon neben seinen Projekten in Israel und Schweden eine weitere Verbreitung seiner Technik in Europa an. Im Bereich ...

