Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Tesla hat in den vergangenen Jahren die Automobilbranche gehörig durcheinander gewirbelt. Gegenüber etablierten Konzernen wie VW, BMW oder Daimler hat sich Tesla in Sachen Elektromobilität längst die Pole Position gesichert. David Hartmann von Vontobel sieht vor allem die Digitalisierung bzw. den Einsatz von Software in Automobilen als zentralen Punkt für die Stärke von Tesla. Trotzdem ist seiner Meinung nach aber auch die Konkurrenzsituation nicht zu unterschätzen. Wie der Experte aktuell die Aktie bewertet, erfahren Sie im folgenden Interview.