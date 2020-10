Nettoumsatz der Top 100 Online-Shops seit 2009 mit Anstieg von 170 % 9,8 % weniger Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland als noch vor 10 Jahren Online-Shopping-Boom: bis zu 90 % mehr Paketsendungen während Corona-Krise Online-Händler im Q3 mit 13,3 % höheren Umsätzen als im Vorjahresquartal Amazon erzielt in Deutschland zweithöchsten Umsatz Innerhalb der letzten 10 Jahre stieg der in Deutschland erzielte Nettoumsatz der Top 100 Online-Shops von 13,9 auf 37,5 Milliarden Euro. Im selben Zeitraum schlossen ...

