von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Der amerikanische adidas-Konkurrent hat mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020/21 per Ende August die Analysten positiv überrascht. So sank der Umsatz nur leicht auf rund neun Milliarden Euro. Der Onlinehandel brummte, konzernweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...