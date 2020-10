Dell hat mit dem UP3221Q seinen ersten Monitor mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung vorgestellt. Das Gerät richtet sich vor allem an Grafikdesigner und Foto- und Videoprofis. Günstig ist es aber nicht. TV-Gerätehersteller setzen schon seit einiger Zeit auf Mini-LED. Die neue Display-Technologie verspricht eine ähnlich brillante Darstellung von Farben, Kontrasten und Schwarztönen wie OLED, ist aber günstiger und nicht so empfindlich, was das Einbrennen von Bildern angeht. Auch Apple soll laut Analysten planen, bei einigen seiner Geräte auf die Mini-LED-Technologie umschwenken, etwa beim iPad ...

