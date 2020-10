Mainz (ots) - Klimaforscher warnen seit Jahren vor den Folgen eines durch den Klimawandel verursachten Meeresspiegelanstiegs. Was passiert, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt? Die "planet e."-Doku "Klimarisiko Meer - Wenn die Flut kommt" beleuchtet am Sonntag, 11. Oktober 2020, 16.30 Uhr im ZDF, welche Auswirkungen der Anstieg des Meeresspiegels haben könnte. Der Film von Martin Koddenberg, Max Mönch und Alexander Lahl steht ab Freitag, 9. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Was verändert sich, wenn der Meeresspiegel ansteigt - und wie schnell wird es gehen? Auf der Suche nach Antworten ist für die Klimaforscher entscheidend: Wie entwickeln sich künftig Grönland und die Antarktis? Das Tauwasser des schmelzenden Inlandeises beschleunigt den Anstieg des Meeresspiegels. Klimaforscher beginnen deshalb damit, diese komplexe Dynamik in ihre Prognosen mit einzurechnen.Ozeanograf Sönke Dangendorf erforscht am Institut für Wasser und Umwelt der Universität Siegen, wie unterschiedlich sich der kommende Meeresspiegelanstieg auf einzelne Regionen auswirken kann. Am Wellenkanal simuliert er, wie Wind und Strömungen die Wassermassen ganz unterschiedlich gegen die Küsten drücken und so regionale Pegelstände verändern.Mehr als 40 Millionen Menschen leben schon jetzt in Gebieten, die regelmäßig überflutet werden. Und die Zahl derjenigen, die in Küstengebieten Überschwemmungen ausgesetzt sind, dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Zum Jahrhundertwechsel 2100 könnten Teile der Küsten anders aussehen oder ganz verschwinden. Deshalb fangen viele Küstenstaaten an, sich auf den prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels vorzubereiten. Doch bis zu welcher Fluthöhe helfen Schutzwälle? Und ab wann müssen Küsten und Inselstaaten Gebiete ganz an das Meer abgeben?Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/NJD/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4727510