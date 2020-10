Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ölpreisverfall in diesem Frühjahr brachte der Norwegischen Krone (NOK) ein Allzeithoch von 12,60 zum EUR, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Davon sei der EUR/NOK-Kurs mit Werten um 10,90 wieder weit entfernt, doch lägen die aktuellen Kurse noch 10 Prozent über denen des Vorjahres. Die Ursachen lägen zum Teil in der noch immer verhaltenen Nachfrage nach Öl. Zur Bewältigung der Corona Krise hätten die laufenden Öl-Einnahmen des Staatsfonds nicht ausgereicht. Es hätten Anlagewerte verkauft werden müssen und Norwegen erlebe deshalb erstmals seit 20 Jahren ein Defizit. ...

