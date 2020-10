DJ Eon baut Europas größtes Solardach für Audi in Ungarn

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon hat für den Autohersteller Audi in Ungarn das bislang größte Solardach Europas errichtet. Die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der beiden Logistikzentren in Györ misst rund 160.000 Quadratmeter und verfügt über eine Spitzenleistung von 12 Megawatt. Sie wurde am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Eon hat die 35.000 Solarmodule installiert und betreibt die Anlage auch. Der Solarpark soll jährlich über 9,5 Gigawattstunden liefern und bis zu 5.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen.

