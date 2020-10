ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx vor Neunmonatszahlen von 1760 auf 1720 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung eines schwächeren Exhibition-Geschäfts habe er seine Gewinnprognosen für den Medienkonzern der Jahre 2020 und 2021 reduziert, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürfte sich die Lage beim Anbieter von Online-Datenbanken im Vergleich zum zweiten Jahresviertel kaum gebessert haben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 22:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / / GMT



ISIN: GB00B2B0DG97

