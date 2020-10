Wien (www.fondscheck.de) - Tim Jagger, Chef für Schwellenländeranleihen bei Columbia Threadneedle, ist tot, so die Experten von "FONDS professionell".Jagger sei unerwartet am 2. Oktober verstorben, wie die Fondsgesellschaft mit Sitz in London mitteile. "Tim war ein geschätzter Leiter, Kollege und Investor und wird von all seinen Kollegen und Freunden bei Columbia Threadneedle vermisst werden", so der Asset Manager. Britische Medien, darunter Citywire, hätten ebenfalls über den Todesfall berichtet. ...

