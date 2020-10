Nach Informationen des Nachrichtenportals "EU-info.de' wird die türkische Außenpolitik zunehmend aggressiv, und auch im Inneren wachsen nach Einschätzung der EU-Kommission die Probleme. Von einer Annäherung an die EU kann einem neuen Bericht zufolge bei Weitem nicht die Rede sein.Die Chancen für einen Beitritt der Türkei zur EU sind deshalb in letzter Zeit weiter gesunken. Die Türkei habe sich weiter von der Europäischen Union entfernt, teilte die EU-Kommission gestern zur Veröffentlichung eines jährlichen Fortschrittsberichts mit.Dabei nannte die Brüsseler Behörde gravierende Rückschritte etwa in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaat, Grundrechte sowie Unabhängigkeit der Justiz. Ankara wies den Bericht entschieden zurück. Er spiegele eine "voreingenommene Herangehensweise' der EU sowie Doppelmoral wider, so das türkische Außenministerium.

Den vollständigen Artikel lesen ...