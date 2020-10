TEHERAN (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Iran ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden über 4000 Fälle registriert. Im gleichen Zeitraum starben fast 240 Iraner im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar liegt die Zahl der Infizierten bei 483 844, die der Corona-Toten bei 27 658, so Ministeriumssprecherin Sima Lari am Donnerstag im Staatsfernsehen.

Wegen der hohen Fallzahlen wurde seit letztem Sonntag eine einwöchige Ausgangssperre in mehreren Großstädten verhängt, die voraussichtlich verlängert wird. Besonders schlimm ist die Lage in der Hauptstadt Teheran mit ihren 13 Millionen Einwohnern. Gesundheitsexperten schlagen Alarm und befürchten insbesondere Engpässe bei der medizinischen Versorgung der Patienten. Seit Wochen kommt es im Iran alle 20 bis 25 Sekunden zu einer Neuinfektion und alle fünf bis sieben Minuten zu einem Todesfall./str/fmb/DP/stw