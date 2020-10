… für Elektrofahrzeuge unabdingbares Element: Nickel.



Dass er für TESLA mit Rohstoffkonzern BHP über die Belieferung mit Nickel und natürlich auch über den Preis des Rohstoffs verhandelt, reicht Elon Musk anscheinend nicht.



Zusätzlich appelliert er medienwirksam an die Minenbetreiber weltweit: "Bitte fördert mehr Nickel!" Man möge nicht auf frühere Preise spekulieren, sondern sich um Effizienz bemühen, um den Rohstoff wirtschaftlich gewinnen zu können. Wer in der Lage ist, Nickel effizient, aber auch umweltfreundlich zu gewinnen, wird demnach von TESLA mit einem langfristigen Abnahmevertrag belohnt.



Vorbörslich steht die TESLA-Aktie heute in den USA bei + 1,2 % bzw. 419,10 $.



