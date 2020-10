Hyundai hat die ersten sieben Exemplare seines Brennstoffzellen-Trucks XCIENT an Kunden in der Schweiz übergeben. Insgesamt will Hyundai in diesem Jahr 50 XCIENT in die Alpennation liefern - und bis 2025 sind insgesamt 1.600 der H2-Lkw für den Schweizer Markt geplant. Bereits im Juli teilte Hyundai mit, die ersten zehn Exemplare in die Schweiz überführt zu haben. Der jetzigen Übergabe an erste Kunden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...