Das Themendepot Edelmetalle konnte in der vergangenen Woche einen Teil seiner deutlichen Verluste aus der Vorwoche wieder ausgleichen.Im Berichtszeitraum gab der US-Dollar wieder 0,74 % gegen den Euro ab, während der Schweizer Franken gegen den Euro geringfügig um 0,19 % aufwertete, was die Differenz in der Euro- und Frankenperformance erklärt. Der südafrikanische Rand gewann gegen den Euro 2,8 % und bliebt weiter volatil, und der australische Dollar legte gegen den Euro um 1,1 % zu.Die Edelmetalle notierten im Berichtszeitraum wieder stärker. Gold gewann in der Erholung gegenüber der Vorwoche 2 %, während Silber 3,7 % zulegen konnte. Platin stieg parallel 4,1 % im Berichtszeitraum, während Palladium um 3,9 % höher notierte.

