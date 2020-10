Die gute Nachricht in der Pandemie: Die meisten Unternehmen waren in den vergangenen Monaten in der Lage, sich auf die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzustellen. Die Gewinne erholen sich und wenn man den Markterwartungen Glauben schenkt, könnten sie 2021 sogar über dem Niveau des bisherigen Rekordjahres 2019 liegen. Aber nur in den USA, nicht in Europa. Bewertungen nehmen starkes Gewinnwachstum vorweg Der S&P 500 nimmt dies mit Kursnotierungen nahe seines Rekordhochs vorweg. Seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...