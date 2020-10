DJ Europaparlament bestätigt Dombrovskis als Handelskommissar

BERLIN (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, ist nun offiziell neuer Handelskommissar der EU. Das Europaparlament bestätigte die Personalie mit deutlicher Mehrheit von 515 Stimmen, wie die Kommission mitteilte. 110 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 70 enthielten sich.

Dombrovskis hatte die Position des Handelskommissars zuvor vorübergehend eingenommen, nachdem der Ire Phil Hogan am 26. August zurückgetreten war. Hogan war zuvor wegen der Verletzung von Corona-Auflagen in seinem Land in die Kritik geraten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.