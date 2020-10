SAN ANTONIO, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute innovative IT-Umstellungen auf Amazon Web Services (AWS) für das Humber College Institute of Technology and Advanced Learning sowie Envizi und Invotra bekanntgegeben.



Humber College, ein öffentlich finanziertes College in Toronto, Ontario, Kanada, konnte mit Hilfe des AWS Premium Partners Onica, einem Unternehmensteil von Rackspace Technology, in nur 10 Tagen eine Produktionslösung auf AWS entwerfen, testen und implementieren. Dadurch können die Studenten die Software jetzt auf allen Geräten in den Computerräumen des Campus nutzen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Onica als Partner gewonnen haben", so Ryan Burton, Director, Digital Solutions, Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. "Das Team hat nicht nur eine Lösung entwickelt, die den Anforderungen von Humber in Bezug auf Erreichbarkeit, Skalierbarkeit und Leistung entspricht, sondern konnte diese Aufgabe auch mit Hilfe von Amazon AppStream 2.0 in einer beispiellosen Geschwindigkeit umsetzen. Die Bemühungen und die Unterstützung von Onica haben uns geholfen, unseren Studenten in diesen schwierigen Zeiten akademische Stabilität mit minimaler Unterbrechung zu bieten."

Envizi mit Sitz in Australien ist ein Marktführer im Bereich Daten- und Analysesoftware für Energie und Nachhaltigkeit und seit über 9 Jahren Kunde von Rackspace Technology. Envizi war auf der Suche nach einem erfahrenen Cloud-Partner und hat aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology begonnen. Die sichere und nahtlose Umstellung von einer dedizierten Umgebung hin zu AWS sollte das internationale Wachstum des Unternehmens unterstützen.

"Das Geschäftsmodell und die Vermarktungsstrategie von Envizi basieren auf Partnerschaften. Es war für uns ganz natürlich, Rackspace Technology zu Rate zu ziehen, als es darum ging, eine geeignete Lösung zur Unterstützung unseres Wachstums zu suchen, da unsere Teams seit fast einem Jahrzehnt zusammenarbeiten", so Bill Clasquin, CTO und Mitbegründer von Envizi. "Bezüglich der Cloud-Angebote haben wir festgestellt, dass AWS am besten geeignet ist, unsere Prozessverarbeitung zu unterstützen, und mit Hilfe von Rackspace Technology verlief der Wechsel zu AWS reibungslos. Unsere Überprüfung nach dem Wechsel hat Folgendes gezeigt: Wir haben nicht nur die Vorteile erzielt, die wir in unserer ersten Leistungsanalyse identifiziert haben, sondern auch erhebliche Einsparungen."

Invotra, ein in Großbritannien ansässiger SaaS-Anbieter von Intranet- und Portallösungen für Unternehmen, stand vor der Herausforderung, eine große Menge an Daten von einem seiner größten Kunden zu verwalten. Invotra wandte sich an Rackspace Technology, um eine skalierbare, cloud-native Lösung zur Verwaltung der umfangreichen Benutzerdaten zu entwickeln. Die Benutzerdaten von Invotra umfassen 95.000 Benutzer, 75 Millionen Besucher-Journeys und über 350 Millionen individuelle Besucheraktionen.

"Rackspace Technology hat uns während des gesamten Projekts wertvolle Hilfestellung gegeben und uns sehr gut beraten", so Jonnie Russell, Chief Technology Officer, Invotra. "Rackspace Technology unterstützte Invotra bei der Entwicklung einer umfassenden Lösung, bei der mehrere AWS-Services integriert sind, wodurch wir Analysedaten in der von uns benötigten Größe erfassen, verarbeiten und speichern können."

"Um weiterhin so rasant wachsen zu können und die Cloud auf dem Markt zu etablieren, benötigen wir die Stärke von innovativen Kunden wie Envizi, Invotra und Humber College", so Matt Stoyka, Chief Solutions Officer, Rackspace Technology. "Die Zusammenarbeit mit AWS führt dazu, dass wir Vertrauen, Erfolg und die "Fanatical Experience" für unsere Kunden durchgehend priorisieren."

Im Jahr 2020 hat Rackspace Technology zusammen mit Onica 14 AWS-Kompetenzstufen innerhalb des AWS Partner Networkauf AWS nachgewiesen hat und Unternehmen bei Automatisierung und Innovationen im Bereich ihrer Datenherausforderungen sowie bei der Erzielung umsetzbarer Ergebnisse unterstützt hat.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwickeln und betreiben, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com