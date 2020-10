Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist nach der gestrigen Katerstimmung heute erst einmal Erholung angesagt. Vorbörslich sind die großen Indizes klar im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Boeing, Pfizer, BioNTech, Tesla, Levi Strauss, Tesco. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.