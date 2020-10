Bereits gestern hat die Aktie der Lufthansa deutlich im Plus geschlossen. Dank eines neuen Tweets von Donald Trump klettert der Wert auch heute weiter nach oben. Hat die Aktie nun ihren Boden gefunden oder geht es nach der kurzen Erholung weiter bergab? Die Charttechnik verrät, worauf Anleger jetzt achten sollten.Heute Nacht forderte der US-Präsident den Kongress in einem Tweet auf, 25 Milliarden Dollar an Lohnhilfen für Airlines bereitzustellen. American Airlines und Delta Airlines haben daraufhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...