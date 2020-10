Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über die Vorkehrungen in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 8. Oktober 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Diese Woche findet in Rheinland-Pfalz eines der größten bundesweiten Events mit Publikum in der Corona-Pandemie statt: 20.000 Menschen werden am Nürburgring beim "Großen Preis der Eifel" erwartet. Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Wo muss man Masken tragen? Polizei und Sicherheitsdienste in Rheinland-Pfalz kontrollieren diese Woche flächendeckend die Maskenpflicht. Denn manchen Bürger*innen erschließt sie sich nicht: Wann ist sie sinnvoll, wann nicht? So gilt für Schüler*innen: Maske auf im Schulbus - Maske ab von der Bushaltestelle zur Schule - bis zum Klassenzimmer Maske auf - an der Schulbank Maske ab. Reporter David Meiländer mit den Hintergründen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Proteste gegen Klinikschließung in Rodalben - Landesregierung sieht keine Chance auf Rettung- "Zur Sache-PIN": Wie geht es den Krankenhäusern im Land?- Depressionen und Existenzängste - Was Corona psychisch mit uns macht- Studiogast hierzu: Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz- Genesen, aber nicht gesund - Covid-19 Patient*innen mit schweren Krankheitsverläufen- Neuer Streit in der AfD - Landesfraktionschef Uwe Junge rechnet mit seiner Partei ab- Hierzu zu Gast im Studio: Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler der Uni Duisburg-Essen- Der Landeshaushalt 2021 und die Corona-Schulden - Bleibt alles an der jungen Generation hängen?- "Zur Sache" hilft - Frau möchte Führerschein früher zurück "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4727896