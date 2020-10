Jeanshersteller Levi Strauss & Co. begeistert die Börse am Mittwoch mit einem überraschenden Quartalsgewinn, was unter anderem an einem florierenden Onlinegeschäft liegt. Zudem zeigt sich das Management des amerikanischen Traditionsunternehmens für das aktuelle Quartal optimistisch. Die Aktie geht durch die Decke.Levi Strauss & Co. hat in Q3 (Juni bis August) einen Gewinn von 27 Millionen Dollar verbucht. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf acht Cent. Die Analysten hatten mit einem ...

