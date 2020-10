Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. Der vom Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelte Corona-Impfstoffkandidat geht in den Zulassungsprozess. Die Aktie war nach Bekanntgabe gestern deutlich angesprungen. Bei den Verkäufen steht das Papier von BASF auf dem 2. Platz. Einige Analysten haben sich aktuell zu der Aktie geäußert. Barclays hat beispielsweise das Kursziel von 51 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf Equal Weight belassen.