Apple-Fans müssen in diesem Jahr etwas länger als üblich auf die neuste iPhone-Generation warten. Schuld daran ist auch die weltweite Corona-Pandemie. Doch am gestrigen Dienstag gingen die Einladungen zu einem Online-Event in der nächsten Woche raus. Dabei dürfte es sich um die Präsentation des iPhone 12 handeln. Das Apple-Event findet am kommenden Dienstag (13. Oktober) ab 19 Uhr deutscher Zeit am Konzern-Hauptsitz im kalifornischen Cupertino statt und wird unter anderem auf der Apple-Website als ...

